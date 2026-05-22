Concert de flûtes traversières à Gauchy Gauchy

Gauchy

Concert de flûtes traversières à Gauchy

Rue Camille Desmoulins Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fermez les yeux. Imaginez la lumière d’un matin de juin filtrer à travers les vitraux de l’église… et soudain, une musique s’élève. Légère, cristalline, enveloppante. C’est ce que vous vivrez le temps d’un dimanche matin pas comme les autres, quand les flûtes traversières de l’école de musique de Gauchy prendront possession de cet écrin de pierres pour un concert qui promet d’être tout simplement beau.

Sous la baguette d’Isabelle Louillet, leurs professeure passionnée, les élèves monteront sur scène pour partager leur travail, leur progression et surtout… leur amour de la musique. Un moment sincère, touchant, où la salle et les artistes ne font plus qu’un.

Et la meilleure nouvelle dans tout ça ? C’est gratuit ! Venez nombreux soutenir nos musiciens et laissez-vous porter !

Fermez les yeux. Imaginez la lumière d’un matin de juin filtrer à travers les vitraux de l’église… et soudain, une musique s’élève. Légère, cristalline, enveloppante. C’est ce que vous vivrez le temps d’un dimanche matin pas comme les autres, quand les flûtes traversières de l’école de musique de Gauchy prendront possession de cet écrin de pierres pour un concert qui promet d’être tout simplement beau.

Sous la baguette d’Isabelle Louillet, leurs professeure passionnée, les élèves monteront sur scène pour partager leur travail, leur progression et surtout… leur amour de la musique. Un moment sincère, touchant, où la salle et les artistes ne font plus qu’un.

Et la meilleure nouvelle dans tout ça ? C’est gratuit ! Venez nombreux soutenir nos musiciens et laissez-vous porter ! .

Rue Camille Desmoulins Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 37 94 emm@ville-gauchy.fr

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English :

Close your eyes. Imagine the light of a June morning filtering through the stained-glass windows of the church? and suddenly, music. Light, crystalline, enveloping. That’s what you’ll experience on a Sunday morning like no other, when the transverse flutes of Gauchy’s music school take possession of this stone setting for a concert that promises to be quite simply beautiful.

Under the baton of Isabelle Louillet, their passionate teacher, the students will take to the stage to share their work, their progress and, above all, their love of music. A sincere, touching moment, where the audience and the artists become one.

And the best news of all? It’s all free! So come one, come all, and support our musicians!

L’événement Concert de flûtes traversières à Gauchy Gauchy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Saint-Quentinois