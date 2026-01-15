Concert de folk électrique avec  Vieux Koko  au Café Moderne Sévérac d’Aveyron

Concert de folk électrique avec Vieux Koko au Café Moderne

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Concert de Vieux Koko, projet solo de folk électrique porté par Timothée Demoury, proposé dans le cadre de LIGAM, la nouvelle saison du Café Moderne.

Rendez-vous le dimanche 18 janvier à partir de 17h au Café Moderne pour le concert de Vieux Koko, proposé dans le cadre de LIGAM, la nouvelle saison du Café Moderne.

Vieux Koko est le projet guitare électrique solo de Timothée Demoury (Leda Ensemble, Grand Ressac, Bocage). Inspirée par des artistes tels que Tom Verlaine, Marc Ribot, Jeff Mueller ou David Pajo, sa musique mêle folk americana, musiques improvisées et influences contemporaines.

Le set développe une écriture minimaliste et épurée, à l’esthétique cinématographique, ponctuée de touches dissonantes ou noise, et intégrant des spoken words en live.

Participation libre et consciente .

2 rue des Douves Sévérac d'Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Concert by Vieux Koko, Timothée Demoury’s solo electric folk project, as part of LIGAM, Café Moderne’s new season.

