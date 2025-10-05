Concert de Format deux poches Labatut

Concert de Format deux poches Labatut dimanche 5 octobre 2025.

Dans le cadre du festival Arbor & sens concert du duo Format deux poches.

Après le concert le festival sera clôturé par une garbure offerte et préparée par l’association du don du sang.

salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 18 14

English : Concert de Format deux poches

As part of the Arbor & sens festival, a concert by the duo Format deux poches.

After the concert, the festival will close with a garbure prepared by the blood donation association.

German : Concert de Format deux poches

Im Rahmen des Festivals Arbor & sens Konzert des Duos Format deux poches.

Nach dem Konzert wird das Festival mit einer Garbure abgeschlossen, die von der Blutspendevereinigung angeboten und zubereitet wird.

Italiano :

Nell’ambito del festival Arbor & sens, concerto del duo Format deux poches.

Dopo il concerto, il festival si chiuderà con una garbure (una sorta di stufato) preparata dall’associazione per la donazione del sangue.

Espanol : Concert de Format deux poches

En el marco del festival Arbor & sens, concierto del dúo Format deux poches.

Tras el concierto, el festival se clausurará con un garbure preparado por la asociación de donación de sangre.

