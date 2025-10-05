Concert de « Forró do Sol » Médiathèque La Manufacture Villefranche-de-Rouergue

Concert de « Forró do Sol » Médiathèque La Manufacture Villefranche-de-Rouergue dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05T16:45 – 2025-10-05T17:45

Forró do Sol revisite les standarts de la musique traditionnelle du nordeste brésilien. Laissez-vous guider par les harmonies chaudes de la guitare se baladant sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser tous les courants de cette musique populaire.

Médiathèque La Manufacture 19 Place Bernard Lhez, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 0565455945 https://villefranche-de-rouergue.fr/pole-culturel La Manufacture comporte différents “univers” :

– rez-de-chaussée : accueil, espace de convivialité “La Bazz” (consultation de la presse), ludothèque (300 jeux), espace vidéo et son (postes d’écoute, casque virtuel), collection Jazz Panassié,

– 1er étage : espace jeunesse, espaces de travail (devoirs, études, recherches), “salle des machines” (ordinateurs), archives du XIXe siècle à 1940 et livres anciens,

– 2e étage : espace dédié aux adultes et adolescents : romans, livres, science-fiction, BD, documents, coin lecture (accès pour les déficients visuels), coin ados avec casques de réalité augmentée,

– 3e étage ou “Soleilho” : espace polyvalent ouvert à de la médiation, des ateliers, des expositions temporaires, et à des initiatives associatives.

La Manufacture, c’est aussi : un fonds local, des documentaires et des fictions, sans oublier les animations, les expositions temporaires, les présentations thématiques, les contes, les lectures, les conférences et les accueils de groupe.

Jérémie Van Quynh