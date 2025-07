Concert de Foskifo Guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Début : 2025-07-26 20:45:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez profiter en famille aux Velluire-sur-Vendée !

Venez vous prélasser à la guinguette sur les sons blues et jazzy de Foskifo…

Les 4 musiciens bien rodés accompagnés de la magnifique chanteuse Léonie vont vous faire swinguer !

Sur place boissons fraîches et chaudes, planches apéro, galettes et crêpes.

Prévoyez de la monnaie pour le chapeau.

Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85) .

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr

