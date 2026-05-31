Concert de Fracarnaüm à l’école Montessori de Tarentaise – 26 juin, Ecole Montessori de Tarentaise, Grand-Aigueblanche

Concert de Fracarnaüm à l’école Montessori de Tarentaise – 26 juin Vendredi 26 juin, 18h30 Ecole Montessori de Tarentaise Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:40:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T19:40:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/a23b2fca (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Le 26 juin, laissez-vous emporter par la magie du duo Fracarnaüm lors d’un concert unique à l’école Montessori de Tarentaise. Frédéric Aubry et Marie-Céline Jules vous invitent à découvrir un spectacle où le violoncelle se réinvente, mêlant des sonorités populaires, classiques et contemporaines. Dans un cadre enchanteur, profitez d’une buvette bio tout en admirant la vue sur le Mont Jovet. Ce moment intimiste est une chance rare de rencontrer ces artistes talentueux et de vivre une expérience musicale authentique. 26 juin École Montessori de Tarentaise ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Ecole Montessori de Tarentaise Grand-Aigueblanche Grand-Aigueblanche 73260 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/a23b2fca »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/a23b2fca »}]

Concert violoncelle-voix à Tarentaise, 26 juin à 19h. 10€, places limitées. Hormur Musique