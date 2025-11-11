CONCERT DE FRANCESCO IL MERCANTO Merville
CONCERT DE FRANCESCO IL MERCANTO Merville samedi 14 février 2026.
CONCERT DE FRANCESCO IL MERCANTO
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Un concert est organisé par le Comité de Jumelage Francesco il Mercanto !
Nous vous y attendons nombreux ! .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
The Comité de Jumelage is organizing a concert: Francesco il Mercanto!
German :
Ein Konzert wird vom Partnerschaftskomitee organisiert: Francesco il Mercanto!
Italiano :
Il Comitato di Gemellaggio organizza un concerto: Francesco il Mercanto!
Espanol :
El Comité de Hermanamiento organiza un concierto: ¡Francesco il Mercanto!
