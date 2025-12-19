Concert de Franck Agulhon, Musée de la Batterie Senones

Concert de Franck Agulhon

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges

Vendredi 2026-02-06 17:00:00

2026-02-06 19:00:00

2026-02-06

Venez assister à un concert de batterie mémorable de Franck Agulhon Solisticks .

Un pur plaisir pour les amateur de batterie et autres musicien en herbe !

Sur réservation.Tout public

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

Attend a memorable drum concert by Franck Agulhon Solisticks .

A pure pleasure for drum lovers and budding musicians!

Reservations required.

L’événement Concert de Franck Agulhon Senones a été mis à jour le 2025-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES