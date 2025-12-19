Concert de Franck Agulhon, Musée de la Batterie Senones
Concert de Franck Agulhon, Musée de la Batterie Senones vendredi 6 février 2026.
Concert de Franck Agulhon
Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:00:00
fin : 2026-02-06 19:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Venez assister à un concert de batterie mémorable de Franck Agulhon Solisticks .
Un pur plaisir pour les amateur de batterie et autres musicien en herbe !
Sur réservation.Tout public
10 .
Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attend a memorable drum concert by Franck Agulhon Solisticks .
A pure pleasure for drum lovers and budding musicians!
Reservations required.
L’événement Concert de Franck Agulhon Senones a été mis à jour le 2025-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES