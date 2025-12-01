Concert de Franck Michael à Bischwiller Bischwiller
Concert de Franck Michael à Bischwiller
17 rue du maréchal Foch Bischwiller Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
Concert de Franck Michael
Concert de Franck Michael à l’église Saint-Augustin de Bischwiller. .
17 rue du maréchal Foch Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 94 12 03
English :
Concert by Franck Michael
German :
Konzert von Franck Michael
Italiano :
Concerto di Franck Michael
Espanol :
Concierto de Franck Michael
