CONCERT DE FRANZ NIELER Montaigut-sur-Save
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
L’espace tribuche vous propose un nouveau concert !
Cette fois-ci, il s’agit d’un concert de Franz Nieler, qui utilise des bols chantants.
Une merveilleuse symphonie vibratoire à découvrir, suivie d’un moment convivial après le concert. 15 .
ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com
L’événement CONCERT DE FRANZ NIELER Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE