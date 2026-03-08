CONCERT DE FRANZ NIELER Montaigut-sur-Save

CONCERT DE FRANZ NIELER

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

L’espace tribuche vous propose un nouveau concert !

Cette fois-ci, il s’agit d’un concert de Franz Nieler, qui utilise des bols chantants.

Une merveilleuse symphonie vibratoire à découvrir, suivie d’un moment convivial après le concert. 15 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

L’espace tribuche offers a new concert!

