Concert de Fred 209 Cany-Barville vendredi 26 décembre 2025.
Café des glaces 8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-12-26 19:00:00
2025-12-26
Concert avec Fred 209 , au café des Glaces dès 19h
Gratuit Tout public .
Café des glaces 8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 68 92
L’événement Concert de Fred 209 Cany-Barville a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre