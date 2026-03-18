CONCERT DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Icône de la variété, il revient sur scène avec ses mélodies intemporelles, l’amour, la passion et LES FEMMES.

Après 50 ans de carrière, Frédéric François demeure une icône de la variété en Belgique et en France. Avec près de 35 millions de disques vendus, 85 disques d’or et plus de 350 chansons enregistrées, il continue de séduire son public. Sur scène, il revient avec des mélodies magnifiques, des sonorités actuelles et des textes splendides, abordant l’amour, la passion… et surtout LES FEMMES. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : CONCERT DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS

An icon of variety, he returns to the stage with his timeless melodies, love, passion and LES FEMMES.

L’événement CONCERT DE FRÉDÉRIC FRANÇOIS Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34