Concert de Frédéric Fromet

Moulin de Hausse-côte Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’Association du Moulin de Haussecôte a le grand plaisir de vous annoncer la venue exceptionnelle du chanteur Frédéric Fromet.

Il se produira en concert le samedi 11 avril 2026 au Moulin de Haussecôte pour une soirée placée sous le signe de l’humour, de la musique et de la convivialité.

Artiste reconnu pour son impertinence et son talent, Frédéric Fromet promet un moment unique et mémorable.

Cet événement exceptionnel s’adresse à tous les amoureux de la chanson et des spectacles vivants.

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver avant le 15 mars.

Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée un beau succès.

Au plaisir de vous retrouver nombreux au Moulin !

Renseignements et réservation Catherine ou Nanou .

Moulin de Hausse-côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@haussecote.fr

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English : Concert de Frédéric Fromet

L’événement Concert de Frédéric Fromet Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !