Concert de Gadjé Mundi à La Boca Loireauxence

50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Rendez-vous le jeudi 28 août pour un concert a La Boca !

Venez vous détendre le temps d’une soirée avec Gadjé Mundi, le 28 août à partir de 19h

Ce groupe de musiciens expérimentés propose des musiques avec des inspirations Gypsy / Klezmer, au rythme de l’accordéon, du violon ou encore du Banjo

Réservez dès maintenant votre soirée pour passer un bon moment à La Boca ! .

50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 64

English :

See you on Thursday, August 28 for a concert in La Boca!

German :

Wir sehen uns am Donnerstag, den 28. August, für ein Konzert in La Boca!

Italiano :

Ci vediamo giovedì 28 agosto per un concerto a La Boca!

Espanol :

¡Nos vemos el jueves 28 de agosto en un concierto en La Boca!

