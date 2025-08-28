Concert de Gadjé Mundi à La Boca Loireauxence
Concert de Gadjé Mundi à La Boca
50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28
2025-08-28
Rendez-vous le jeudi 28 août pour un concert a La Boca !
Venez vous détendre le temps d’une soirée avec Gadjé Mundi, le 28 août à partir de 19h
Ce groupe de musiciens expérimentés propose des musiques avec des inspirations Gypsy / Klezmer, au rythme de l’accordéon, du violon ou encore du Banjo
Réservez dès maintenant votre soirée pour passer un bon moment à La Boca ! .
50 Rue de la Haute Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 64
English :
See you on Thursday, August 28 for a concert in La Boca!
German :
Wir sehen uns am Donnerstag, den 28. August, für ein Konzert in La Boca!
Italiano :
Ci vediamo giovedì 28 agosto per un concerto a La Boca!
Espanol :
¡Nos vemos el jueves 28 de agosto en un concierto en La Boca!
