Concert de Gaëlle Buswel La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Concert de Gaëlle Buswel

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Gaëlle Buswel vous donne rendez-vous à la Salicorne de Saujon pour un concert comme on les aime le vendredi 25 septembre à 20h30 à La Salicorne. Folk, pop, blues et rock roots pour une artiste atypique à la voix puissante et engagée.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pascal.chipaux.qdb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gaëlle Buswel invites you to La Salicorne in Saujon for a concert just the way we like them on Friday, September 25, at 8:30 p.m. at La Salicorne. Folk, pop, blues, and roots rock from a unique artist with a powerful and passionate voice.

L’événement Concert de Gaëlle Buswel Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon