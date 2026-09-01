Concert de Gaëlle Buswel La Salicorne Saujon
vendredi 25 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Concert de Gaëlle Buswel
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Gaëlle Buswel vous donne rendez-vous à la Salicorne de Saujon pour un concert comme on les aime le vendredi 25 septembre à 20h30 à La Salicorne. Folk, pop, blues et rock roots pour une artiste atypique à la voix puissante et engagée.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pascal.chipaux.qdb@gmail.com
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English :
Gaëlle Buswel invites you to La Salicorne in Saujon for a concert just the way we like them on Friday, September 25, at 8:30 p.m. at La Salicorne. Folk, pop, blues, and roots rock from a unique artist with a powerful and passionate voice.
L’événement Concert de Gaëlle Buswel Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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