Concert de gala Bourges

Concert de gala

Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-07 20:50:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

L’Harmonie de Bourges vous propose un programme attrayant pour concert de gala à l’Auditorium.

Pour son concert de gala, l’Harmonie de Bourges poursuit son exploration du répertoire de grands compositeurs pour orchestre d’harmonie: Oscar Navarro, Julie Giroux, Rossano Galante.

La richesse et la variété des musiques que ces musiciens- compositeurs et cette musicienne compositrice, tous contemporains, proposent, permet à l’Harmonie de Bourges d’exprimer une large palette de styles et de couleurs musicales depuis la Terre jusque dans l’Espace, pour ravir tous les publics.

Toutes ces œuvres, ainsi que quelques autres qui transporteront les spectateurs dans l’Espace, seront menées sous les baguettes de Serge Conte et Olivier Bougain. 10 .

Auditorium du Conservatoire de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

The Harmonie de Bourges offers an attractive program for a gala concert at the Auditorium.

