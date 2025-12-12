Concert de gala de l’harmonie

3 rue René Le Guen Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Ce superbe concert est un beau voyage musical proposé par la trentaine de musiciens et leur chef d’orchestre.

Le centre CCAS de Kaysersberg accueille le grand concert l’harmonie municipale de Fréland. Préparez vous pour un voyage musical, accompagnés par la trentaine de musiciens et leur chef à la baguette, Alain ANCEL.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les mélomanes. 0 .

3 rue René Le Guen Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 28 27 info@kaysersberg.com

English :

This superb concert is a beautiful musical voyage offered by the thirty or so musicians and their conductor.

L’événement Concert de gala de l’harmonie Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg