Concert de Gala de l'Orchestre d'Harmonie de Turckheim & Concert de l' Ensemble des jeunes

Wettolsheim

Samedi 2026-01-24

2026-01-24

Samedi soir Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim.

Dimanche après-midi Gala de l’Ensemble des Jeunes de Turckheim.

Un programme qui ravira tous les amateurs de musique.

concert de gala

Placé sous la Direction de Céline Pellmont, l’ensemble évolue au plus haut niveau des orchestres d’amateurs en France depuis plus de 20 ans.

Le programme de cette année se veut une fois encore riche et exigeant, avec des compositions spécifiques pour Orchestres d’Harmonie (Earl of Oxford March, Danzon n°2), mais aussi des adaptations du mythique groupe The Police ou encore une oeuvre magnifique Fantasy Variation on a Theme of Paganini , qui permettra à chaque famille d’instruments de se mettre en valeur de façon époustouflante

Le concert 2025 fera également la part belle aux Bugles, avec la présence de Markus Goetz, trompettiste dont la réputation a fait le tour du monde, qui interprétera pour la 1ère fois en France une oeuvre profonde et prenante Die wahren Dinge.

Un programme qui ravira tous les amateurs de musique sans exception.

Dimanche 23 Gala de l’Ensemble des Jeunes de Turckheim

Pour débuter l’après-midi, l’Ensemble de trombones du Conservatoire de Colmar, sous la Direction de Philippe Spannagel, interprètera un programme riche et varié, avec entre autre des pièces de Bruckner, Louis Armstrong, etc.

Le reste de l’après midi sera dédié à l’interprétation du Conte Musical Aladin par l’Ensemble des Jeunes de Turckheim, placé sous la direction de Maeva Marty musique, rythme, émotion, rien ne sera oublié pour le plus grand plaisir du public.

Les deux formations se retrouveront pour un grand final, feu d’artifice musical qui viendra clore l’édition 2025 de ce week-end de gala musical. .

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est contact@echo-de-turckheim.fr

English :

Saturday evening Gala concert by the Orchestre d?Harmonie de Turckheim.

Sunday afternoon Gala concert by the Turckheim Youth Ensemble.

A program to delight all music lovers.

German :

Samstagabend Galakonzert des Harmonieorchesters von Turckheim.

Sonntagnachmittag Gala des Jugendensembles von Turckheim.

Ein Programm, das alle Musikliebhaber begeistern wird.

Italiano :

Sabato sera Concerto di gala dell’Orchestre d’Harmonie de Turckheim.

Domenica pomeriggio Concerto di gala dell’Ensemble giovanile di Turckheim.

Un programma che farà la gioia di tutti gli amanti della musica.

Espanol :

Sábado por la noche Concierto de gala de la Orchestre d’Harmonie de Turckheim.

Domingo por la tarde Concierto de gala del Conjunto Juvenil de Turckheim.

Un programa que hará las delicias de todos los amantes de la música.

