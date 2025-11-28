Concert de Gala des Lauréats 2025 du Conservatoire Amiens

Concert de Gala des Lauréats 2025 du Conservatoire

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Avec l’Orchestre de Picardie. Sous la direction de Chloé Rooke, cheffe d’orchestre britannique.

Entre grands classiques et horizons jazz, le concert de gala met à l’honneur les lauréats du certificat de fin de 3ème cycle et du diplôme d’études musicales, théâtrales et chorégraphiques, au terme de leur parcours.

Il donne l’occasion à certains d’entre eux de se produire en soliste dans une grande œuvre du répertoire sous la baguette d’un chef renommé.

Cette 10ème édition permettra d’entendre ou réentendre des œuvres concertantes de Mozart, Kabalevsky, Larsson et Duboille, et réserve également une incursion en direction du jazz.

Un rendez-vous incontournable de l’année.

Avec l’Orchestre de Picardie. Sous la direction de Chloé Rooke, cheffe d’orchestre britannique.

Entre grands classiques et horizons jazz, le concert de gala met à l’honneur les lauréats du certificat de fin de 3ème cycle et du diplôme d’études musicales, théâtrales et chorégraphiques, au terme de leur parcours.

Il donne l’occasion à certains d’entre eux de se produire en soliste dans une grande œuvre du répertoire sous la baguette d’un chef renommé.

Cette 10ème édition permettra d’entendre ou réentendre des œuvres concertantes de Mozart, Kabalevsky, Larsson et Duboille, et réserve également une incursion en direction du jazz.

Un rendez-vous incontournable de l’année. .

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

With the Orchestre de Picardie. Conducted by British conductor Chloé Rooke.

From the classics to jazz, the gala concert honors the winners of the 3ème cycle certificate and the diplôme d’études musicales, théâtrales et chorégraphiques.

It gives some of them the opportunity to perform as soloists in a major work from the repertoire, under the baton of a renowned conductor.

This 10th edition will feature concertante works by Mozart, Kabalevsky, Larsson and Duboille, as well as a foray into jazz.

An unmissable event of the year.

German :

Mit dem Orchestre de Picardie. Unter der Leitung der britischen Dirigentin Chloé Rooke.

Zwischen großen Klassikern und Jazz-Horizonten werden im Galakonzert die Preisträger des Certificat de fin de 3ème cycle und des Diplôme d’études musicales, théâtrales et chorégraphiques am Ende ihrer Laufbahn geehrt.

Es gibt einigen von ihnen die Gelegenheit, als Solist in einem großen Werk des Repertoires unter der Leitung eines renommierten Dirigenten aufzutreten.

In der 10. Ausgabe werden konzertante Werke von Mozart, Kabalevsky, Larsson und Duboille zu hören oder wieder zu hören sein.

Ein unumgänglicher Termin des Jahres.

Italiano :

Con l’Orchestre de Picardie. Diretto dalla direttrice d’orchestra britannica Chloé Rooke.

Dai grandi classici agli orizzonti del jazz, il concerto di gala premia i vincitori del certificato di fine terzo ciclo e del diploma in studi musicali, teatrali e coreutici, al termine del loro percorso.

Alcuni di loro hanno l’opportunità di esibirsi come solisti in un’opera importante del repertorio sotto la direzione di un famoso direttore d’orchestra.

Questa decima edizione presenterà opere concertanti di Mozart, Kabalevsky, Larsson e Duboille, oltre a un’incursione nel jazz.

Un evento imperdibile dell’anno.

Espanol :

Con la Orquesta de Picardía. Bajo la dirección de la británica Chloé Rooke.

De los grandes clásicos a los horizontes del jazz, el concierto de gala honra a los ganadores del certificado de fin de 3er ciclo y del diploma de estudios musicales, teatrales y coreográficos, al final de su curso.

Ofrece a algunos de ellos la oportunidad de actuar como solistas en una obra importante del repertorio bajo la batuta de un director de renombre.

En esta 10ª edición se interpretarán obras concertantes de Mozart, Kabalevsky, Larsson y Duboille, así como una incursión en el jazz.

Una cita ineludible del año.

L’événement Concert de Gala des Lauréats 2025 du Conservatoire Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS