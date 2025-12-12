Concert de gala Fréland

Concert de gala

rue des Sorbiers Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Ce concert est un voyage musical proposé par la trentaine de musiciens, leur chef d’orchestre et l’ensemble Frélan’dièse.

Lors de ce concert de l’harmonie municipale de Fréland préparez vous pour un voyage musical et historique dans le cadre des 80 ans de la Libération, accompagnés par la trentaine de musiciens, leur chef à la baguette, Alain ANCEL et de l’ensemble Frélan’dièse.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les mélomanes !

rue des Sorbiers Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 36 09 02 alainancel@free.fr

English :

This concert is a musical voyage proposed by the thirty or so musicians, their conductor and the Frélan’dièse ensemble.

