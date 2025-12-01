Concert de Gala Guewenheim
Concert de Gala Guewenheim samedi 20 décembre 2025.
Concert de Gala
Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous invitent à leur concert de gala pour vous plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.
Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous invitent à leur concert de gala pour vous plonger dans la magie des fêtes de fin d’année. .
Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Les Petits Chanteurs de Guewenheim invite you to their gala concert to immerse yourself in the magic of the festive season.
German :
Die Petits Chanteurs de Guewenheim laden Sie zu ihrem Galakonzert ein, um Sie in den Zauber der Weihnachtszeit zu versetzen.
Italiano :
I Petits Chanteurs de Guewenheim vi invitano al loro concerto di gala, per immergervi nella magia delle feste.
Espanol :
Los Petits Chanteurs de Guewenheim le invitan a su concierto de gala, para sumergirse en la magia de las fiestas.
L’événement Concert de Gala Guewenheim a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach