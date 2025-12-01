Concert de Gala

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous invitent à leur concert de gala pour vous plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.

Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous invitent à leur concert de gala pour vous plonger dans la magie des fêtes de fin d’année. .

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Les Petits Chanteurs de Guewenheim invite you to their gala concert to immerse yourself in the magic of the festive season.

German :

Die Petits Chanteurs de Guewenheim laden Sie zu ihrem Galakonzert ein, um Sie in den Zauber der Weihnachtszeit zu versetzen.

Italiano :

I Petits Chanteurs de Guewenheim vi invitano al loro concerto di gala, per immergervi nella magia delle feste.

Espanol :

Los Petits Chanteurs de Guewenheim le invitan a su concierto de gala, para sumergirse en la magia de las fiestas.

L’événement Concert de Gala Guewenheim a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach