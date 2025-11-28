Concert de gala Orchestre de Picardie Amiens
Concert de gala du conservatoire.
Direction Chloe Rooke
Vendredi 28 novembre 2025
20h30
English :
Conservatory gala concert.
Conductor: Chloe Rooke
Friday, November 28, 2025
20h30
German :
Galakonzert des Konservatoriums.
Leitung: Chloe Rooke
Freitag, 28. November 2025
20h30
Italiano :
Concerto di gala del Conservatorio.
Diretto da Chloe Rooke
Venerdì 28 novembre 2025
20h30
Espanol :
Concierto de gala del Conservatorio.
Dirigido por Chloe Rooke
Viernes 28 de noviembre de 2025
20h30
