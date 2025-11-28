Concert de gala Orchestre de Picardie Amiens

Concert de gala du conservatoire.

Direction Chloe Rooke

3 rue Desprez Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Conservatory gala concert.

Conductor: Chloe Rooke

Friday, November 28, 2025

20h30

German :

Galakonzert des Konservatoriums.

Leitung: Chloe Rooke

Freitag, 28. November 2025

20h30

Italiano :

Concerto di gala del Conservatorio.

Diretto da Chloe Rooke

Venerdì 28 novembre 2025

20h30

Espanol :

Concierto de gala del Conservatorio.

Dirigido por Chloe Rooke

Viernes 28 de noviembre de 2025

20h30

L’événement Concert de gala Orchestre de Picardie Amiens a été mis à jour le 2025-09-16 par OT D’AMIENS