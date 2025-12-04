Concert de gala Société de musique Espérance Sundhoffen

Concert de gala Société de musique Espérance

Rue des stades Sundhoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La société de musique Espérance vous convie à son concert annuel.

Rue des stades Sundhoffen 68280 Haut-Rhin Grand Est musique.esperance@gmail.com

English :

The Espérance music society invites you to its annual concert.

