Concert de gala Stosswihr samedi 22 novembre 2025.
route de la Schlucht Stosswihr Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Musiques populaires et bandes originales de films par l’harmonie de la Petite Vallée.
L’harmonie Petite Vallée vous propose son concert de Gala. Présence exceptionnelle des Frànkathäler ! .
route de la Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 64 01 51 98 pascalschweitzer@sfr.fr
English :
Popular music and film soundtracks by the Little Valley Band.
German :
Populäre Musik und Filmsoundtracks von der Harmonie de la Petite Vallée.
Italiano :
Musica popolare e colonne sonore di film del gruppo Petite Vallée.
Espanol :
Música popular y bandas sonoras de películas del grupo Petite Vallée.
