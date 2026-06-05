Concert de gala Volgelsheim
Concert de gala Volgelsheim vendredi 3 juillet 2026.
Volgelsheim
Concert de gala
1 rue de la clé de sol Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La fête en chanson , par l’harmonie de Volgelsheim, direction Emmanuel Fritsch avec la participation de la chorale la Marjolaine, direction Christiane Merian.
Soliste chant Alessia Wood. .
1 rue de la clé de sol Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de gala Volgelsheim a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Volgelsheim (Haut-Rhin)
- Concert Volgelsheim 3 juillet 2026
- Bal des pompiers Volgelsheim 14 août 2026
- Journées des associations Volgelsheim 6 septembre 2026