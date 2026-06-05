Volgelsheim

Concert de gala

1 rue de la clé de sol Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La fête en chanson , par l’harmonie de Volgelsheim, direction Emmanuel Fritsch avec la participation de la chorale la Marjolaine, direction Christiane Merian.

Soliste chant Alessia Wood. .

1 rue de la clé de sol Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66

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English :

L’événement Concert de gala Volgelsheim a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach