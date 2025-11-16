Concert de GALA

rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Concert de gala à l’occasion du 130ème anniversaire de la musique Concordia de Waldighoffen.

La musique Concordia de Waldighoffen fête son 130ème anniversaire.

L’harmonie, créée en 1895 au sein de l’entreprise textile Lang à Waldighoffen, a bien évolué au fil du temps. Dirigée par Mario Weigel depuis 1982, l’harmonie composée par une trentaine de musiciens

a su se moderniser et se veut très novatrice. Chaque année elle émerveille son public lors de ses concerts. Elle propose une palette musicale très large, allant des compositeurs classiques jusqu’aux compositeurs contemporains, avec une affinité particulière pour la variété, le jazz et la musique traditionnelle.

Le programme riche, coloré et festif du 130ème anniversaire s’inscrit dans la tradition. La Concordia sera fidèle à elle-même avec des surprises et un partage d’émotions garanti. .

rue des Écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est musique.concordia-waldighoffen@orange.fr

English :

Gala concert to mark the 130th anniversary of Waldighoffen’s Concordia music group.

German :

Galakonzert anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der Musik Concordia von Waldighoffen.

Italiano :

Concerto di gala in occasione del 130° anniversario della Concordia di Waldighoffen.

Espanol :

Concierto de gala con motivo del 130 aniversario de la Concordia de Waldighoffen.

L’événement Concert de GALA Waldighofen a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme du Sundgau