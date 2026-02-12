Concert de Ganesha Nâga

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Ganesha Nâga est une rencontre entre la musique indienne et le jazz, qui ont en commun le goût de l’improvisation, de la virtuosité, des belles ballades et des compositions énergiques !

Ganesha Nâga est une rencontre entre la musique indienne et le jazz, qui ont en commun le goût de l’improvisation, de la virtuosité, des belles ballades et des compositions énergiques !

Teepu Khan est issu d’une famille de musiciens depuis 7 générations, et a appris au Rajasthan selon leur méthode traditionnelle, orale puis appliquée à l’instrument.

Jean Guyomarch est issu des écoles du jazz et du jazz manouche, et participe à plusieurs groupes dans ces styles. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ganesha Nâga is an encounter between Indian music and jazz, which share a taste for improvisation, virtuosity, beautiful ballads and energetic compositions!

L’événement Concert de Ganesha Nâga Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT 37