Concert de garnison Le Réservoir Lunéville
Concert de garnison Le Réservoir Lunéville vendredi 21 novembre 2025.
Concert de garnison
Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Organisé par le 53e RT avec le concours de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz
Appel au don au profit d’une association solidaire (blessés de l’armée)
Entrée gratuiteTout public
Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 77 63 36 53rtrs.osa.fct@intradef.gouv.fr
English :
Organized by the 53rd RT with the support of the Metz Armored Cavalry Band
Call for donations to benefit a solidarity association (wounded soldiers)
Free admission
German :
Organisiert vom 53e RT mit der Unterstützung der Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de Metz
Spendenaufruf zugunsten einer solidarischen Organisation (Verwundete der Armee)
Freier Eintritt
Italiano :
Organizzato dal 53° RT con il supporto della Banda di Cavalleria di Metz
Invito a fare donazioni a favore di un ente di beneficenza (soldati feriti)
Ingresso libero
Espanol :
Organizado por la 53ª RT con el apoyo de la Banda de Caballería Blindada de Metz
Llamamiento a donativos en favor de una organización benéfica (soldados heridos)
Entrada gratuita
