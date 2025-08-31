Concert de Gary Higham Slàinte Irish Bar Champniers

Concert de Gary Higham

Concert de Gary Higham Slàinte Irish Bar Champniers dimanche 31 août 2025.

Concert de Gary Higham

Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31

Date(s) :
2025-08-31

Concert   .

Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 46 00 80  slainteirishbar86400@gmail.com

English : Concert de Gary Higham

German :

Italiano :

Espanol : Concert de Gary Higham

L’événement Concert de Gary Higham Champniers a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou