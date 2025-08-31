Concert de Gary Higham Slàinte Irish Bar Champniers
Concert de Gary Higham Slàinte Irish Bar Champniers dimanche 31 août 2025.
Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers Vienne
Slàinte Irish Bar 2 place des Tilleuls Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 46 00 80 slainteirishbar86400@gmail.com
English : Concert de Gary Higham
