Concert de Gehel – Aix-Villemaur-Pâlis, 14 juin 2025 07:00, Aix-Villemaur-Pâlis.

Aube

Concert de Gehel MJC Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Samedi 14 juin AIX-EN-OTHE Concert de Gehel. Professeur au conservatoire de musique d’Auxerre où il enseigne écriture et interprétation de chansons, Gérald Lelièvre alias Géhel est aussi et surtout un auteur-compositeur interprète reconnu dans l’Yonne et très apprécié par un public éclectique pour ses chansons aux thématiques et rythmes variés.

En 2017, il a créé, avec un collectif de musiciens et danseuses, une structure de production La Craie à Sons

qui leur permet, avec leur propre label, indépendance et autonomie.

L’implication de Géhel dans la ruralité vise à montrer que la musique et la chanson sont des arts créatifs et vivants qui peuvent se produire partout, dans les grandes et petites villes, les villages et les campagnes pour qu’il y ait une réelle vie culturelle dans nos communes.

En deuxième partie, avant de partager le verre de l’amitié, nous vous invitons à la découverte de « Goguettes ».

Une soirée qui s’annonce chaleureuse, conviviale, originale entre amis ou en famille.

Avec le soutien de la MJC et de l’association Mosaïque, « Le Partage des Arts »

Réservations à l’Office de tourisme à Aix-en-Othe ou par téléphone au 03.25.80.81.71.

Billetterie sur place, ouverture des portes dès 20 heures. .

MJC Aix-en-Othe

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 80 81 71

