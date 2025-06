Concert de Gilbert Montagné Grandes fêtes de Lens Lens 22 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Concert de Gilbert Montagné Grandes fêtes de Lens Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Dans le cadre des Grandes fêtes de Lens

Les grandes fêtes de Lens se termineront dans la bonne humeur en présence de Gilbert Montagné qui viendra mettre l’ambiance sur le parvis de la mairie. .

Place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 86 86

English :

As part of the Grandes fêtes de Lens festival

German :

Im Rahmen der Grandes fêtes de Lens

Italiano :

Nell’ambito del festival Grandes fêtes de Lens

Espanol :

En el marco del festival Grandes fêtes de Lens

L’événement Concert de Gilbert Montagné Grandes fêtes de Lens Lens a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de Lens-Liévin