Concert de Goa Lupe Guinguette de Nantheuil Nantheuil

Informations pratiques

Nantheuil

Concert de Goa Lupe

Guinguette de Nantheuil Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Musique cubaine / Restauration sur place .

Guinguette de Nantheuil Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 01 93 82

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English : Concert de Goa Lupe

L’événement Concert de Goa Lupe Nantheuil a été mis à jour le 2026-07-10 par Isle-Auvézère