Informations pratiques

Pellevoisin

Concert de « Goliath »

Le Relais Pellevoisin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez assister à la présentation des spectacles d’Équinoxe suivie du concert de « Goliath ».

Goliath est un trio de chanson française et de musique folk originaire de la Région Centre. Leur style se caractérise par une instrumentation épurée, une grande richesse poétique et un travail soigné sur les harmonies vocales. .

Le Relais Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 75 89 00 celine.brulet@equinoxe-chateauroux.fr

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English :

Come see the presentation of the Équinoxe shows, followed by a concert by « Goliath. »

L’événement Concert de « Goliath » Pellevoisin a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Pays de Valençay