Concert de Gospel à Lagarde sur le Né Lagarde-sur-le-Né samedi 27 juin 2026.

Lagarde-sur-le-Né

Concert de Gospel à Lagarde sur le Né

Eglise de Lagarde sur le Né Lagarde-sur-le-Né Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le comité des fêtes de Lagarde sur le Né vous convie le 27 juin 2026 à un superbe concert de Gospel avec la chorale Vocalypso.

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Eglise de Lagarde sur le Né Lagarde-sur-le-Né 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 61 67 cdflagarde@gmail.com

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English :

The Lagarde Festival Committee on the N%E9 invites you to a wonderful gospel concert featuring the Vocalypso choir on June 27, 2026.

L’événement Concert de Gospel à Lagarde sur le Né Lagarde-sur-le-Né a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Sud Charente