Concert de gospel avec Gospel Fusion Aixe-sur-Vienne

Concert de gospel avec Gospel Fusion Aixe-sur-Vienne dimanche 28 septembre 2025.

Concert de gospel avec Gospel Fusion

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le chœur de Gospel Gospel Fusion , en collaboration avec l’association Aixe Téléthon, organise 1 concert de Gospel dont les bénéfices sont intégralement reversés au profit d’AFM Téléthon. Ce concert se déroulera près du kiosque à musique.

Une buvette sur place proposera de la petite restauration et des boissons chaudes ou froides, et une boutique présentera des objets faits main par les bénévoles et les associations partenaires. Le bénéfice des ventes est également reversé au profit d’AFM Téléthon.

Né d’un rêve, d’une volonté de partager et de répandre l’espoir, Gospel Fusion réunit ceux que tout semble opposer. Des premiers cheveux aux cheveux blancs, de la campagne à la ville, et de la France à ailleurs, tous s’unissent car Ensemble on va plus loin .

L’ensemble Gospel Fusion, dirigé par Sandy Abudo, Cheffe de chœur, agit pour les adultes et les enfants par esprit de solidarité .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 96 60 08 aixetelethon@gmail.com

