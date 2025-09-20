Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï Saint-Setiers
Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine 2025, concert de gospel à l’église avec Jean-Paul Wabotaï.
Artiste multiple et international décrit par la presse australienne comme la voix d’or de l’Afrique.
Places limitées
Réservation très fortement conseillée.
Entrée 15 €
Achat de billets à la mairie ou au Parc arboretum de Saint-Setiers.
Sinon auprès des bénévoles au 06 72 42 17 40 ou 06 87 32 17 62.
Un apéritif sera offert par la mairie après le concert.
Concert organisé par Saint-Setiers en Fête avec le soutien de la mairie de Saint-Setiers. .
Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62 sylecadet@yahoo.fr
