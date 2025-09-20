Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï Saint-Setiers

Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï Saint-Setiers samedi 20 septembre 2025.

Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï

Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine 2025, concert de gospel à l’église avec Jean-Paul Wabotaï.

Artiste multiple et international décrit par la presse australienne comme la voix d’or de l’Afrique.

Places limitées

Réservation très fortement conseillée.

Entrée 15 €

Achat de billets à la mairie ou au Parc arboretum de Saint-Setiers.

Sinon auprès des bénévoles au 06 72 42 17 40 ou 06 87 32 17 62.

Un apéritif sera offert par la mairie après le concert.

Concert organisé par Saint-Setiers en Fête avec le soutien de la mairie de Saint-Setiers. .

Lieu-dit Le Bourg Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 17 62 sylecadet@yahoo.fr

English : Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï

German : Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï

Italiano :

Espanol : Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï

L’événement Concert de gospel avec Jean-Paul Wabotaï Saint-Setiers a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze