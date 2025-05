Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille – Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement, 24 mai 2025 20:30, Marseille 7e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille Samedi 24 mai 2025 à 20h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Marseille Gospel Résidence, ce sont deux chorales (Gospel Time Aix et Gospel Time Marseille) ouvertes à tous, débutants ou plus confirmés.

La chorale Gospel Time, dirigée par Elisée Ngimut et accompagnée de musiciens, chantera en l’abbaye saint Victor un répertoire gospel. De quoi faire vibrer la nef séculaire!



Entrée libre, dons au chapeau pour un forage au Cameroun. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marseille Gospel Résidence, two choirs (Gospel Time Aix and Gospel Time Marseille) open to all, beginners or more experienced.

German :

Marseille Gospel Résidence, das sind zwei Chöre (Gospel Time Aix und Gospel Time Marseille), die für alle offen sind, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Italiano :

La Marseille Gospel Résidence ha due cori (Gospel Time Aix e Gospel Time Marseille) aperti a tutti, dai principianti ai più esperti.

Espanol :

Marseille Gospel Résidence cuenta con dos coros (Gospel Time Aix y Gospel Time Marseille) abiertos a todos, desde los principiantes hasta los más experimentados.

L’événement Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille