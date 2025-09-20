Concert de gospel Chavannes
À l’occasion des Journées du Patrimoine, assistez à un concert de gospel en l’église Sainte-Anne que vous pourrez également découvrir tout au long du week-end
Un moment gospel vous attend dès 18h en l’église Saint-Anne de Chavannes, ouverte à l’occasion de Journées du Patrimoine. C’est accessible à tous et c’est gratuit. .
Église Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 62 98
English :
For the Journées du Patrimoine, enjoy a gospel concert in the church of Sainte-Anne, which you can also discover throughout the weekend
German :
Besuchen Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes ein Gospelkonzert in der Kirche Sainte-Anne, das Sie auch das ganze Wochenende über besuchen können
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, potrete assistere a un concerto gospel nella chiesa di Sainte-Anne, che potrete visitare anche durante il fine settimana
Espanol :
Como parte de las Jornadas del Patrimonio, disfrute de un concierto de gospel en la iglesia de Sainte-Anne, que también podrá visitar durante todo el fin de semana
