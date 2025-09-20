Concert de gospel Chavannes

Concert de gospel Chavannes samedi 20 septembre 2025.

Concert de gospel

Église Chavannes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, assistez à un concert de gospel en l’église Sainte-Anne que vous pourrez également découvrir tout au long du week-end

Un moment gospel vous attend dès 18h en l’église Saint-Anne de Chavannes, ouverte à l’occasion de Journées du Patrimoine. C’est accessible à tous et c’est gratuit. .

Église Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 62 98

English :

For the Journées du Patrimoine, enjoy a gospel concert in the church of Sainte-Anne, which you can also discover throughout the weekend

German :

Besuchen Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes ein Gospelkonzert in der Kirche Sainte-Anne, das Sie auch das ganze Wochenende über besuchen können

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, potrete assistere a un concerto gospel nella chiesa di Sainte-Anne, che potrete visitare anche durante il fine settimana

Espanol :

Como parte de las Jornadas del Patrimonio, disfrute de un concierto de gospel en la iglesia de Sainte-Anne, que también podrá visitar durante todo el fin de semana

L’événement Concert de gospel Chavannes a été mis à jour le 2025-09-17 par OT LIGNIERES