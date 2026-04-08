Concert de Gospel Coulmer
Concert de Gospel Coulmer dimanche 19 juillet 2026.
Coulmer
Concert de Gospel
Eglise Coulmer Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Concert de Gospel.
> Entrée libre .
Eglise Coulmer 61230 Orne Normandie +33 6 19 68 18 85 mf.huet@laposte.net
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English : Concert de Gospel
L’événement Concert de Gospel Coulmer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault