Coulmer

Concert de Gospel

Eglise Coulmer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:30:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Concert de Gospel.

> Entrée libre .

Eglise Coulmer 61230 Orne Normandie +33 6 19 68 18 85 mf.huet@laposte.net

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English : Concert de Gospel

L’événement Concert de Gospel Coulmer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault