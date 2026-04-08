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Concert de Gospel Coulmer

Concert de Gospel Coulmer dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 61230 Coulmer

Département : Orne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Coulmer

Concert de Gospel

Eglise Coulmer Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Concert de Gospel.

> Entrée libre   .

Eglise Coulmer 61230 Orne Normandie +33 6 19 68 18 85  mf.huet@laposte.net

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English : Concert de Gospel

L’événement Concert de Gospel Coulmer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault