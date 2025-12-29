Concert de gospel Eglise de Barneville-La-Bertran Barneville-la-Bertran

Concert de gospel Eglise de Barneville-La-Bertran

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

L’association des Ho! et des Barn’ vous donne rendez-vous le dimanche 1er février à 16h pour un début d’année musical, plein d’énergie et haut en couleur !

Le groupe Gospel Together fera résonner ses voix dans l’église de Barneville et fera vivre l’âme du Gospel à travers un répertoire riche mêlant grands classiques traditionnels et compositions contemporaines. Porté par des voix puissantes et une énergie communicative, le groupe propose un spectacle accessible à tous.

Tarif et réservations

Ce spectacle vous est proposé au tarif unique de 5€.

Une billeterie sur place sera mise en place le jour du concert (attention jauge limitée dans l’église !)

Pratique

• Le stationnement sur place étant limité, nous vous conseillons la marche à pied, le vélo et le co-voiturage.

• Pour votre confort, l’église n’étant pas chauffée, pensez à bien vous couvrir pour profiter au mieux du spectacle .

English : Concert de gospel Eglise de Barneville-La-Bertran

Gospel Together will bring the soul of Gospel to life in Barneville church with a rich repertoire of traditional classics and contemporary compositions.

