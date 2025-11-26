CONCERT DE GOSPEL FOR YOU FAMILY Lunel
CONCERT DE GOSPEL FOR YOU FAMILY Lunel samedi 20 décembre 2025.
CONCERT DE GOSPEL FOR YOU FAMILY
Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Les voix du sextuor d’artistes Gospel For You Family résonneront à nouveau dans l’église Notre-Dame-du-Lac à l’occasion d’un concert magnifique.
Cette formation est aujourd’hui une référence à travers toute la France et l’Europe. Son répertoire, composé de chants traditionnels afro-américains, alliant des negro-spirituals, des chants gospels, traditionnels ou contemporains envoûtera sans nul doute le public qui sera invité, selon la tradition, à donner de la voix et à laisser exprimer son enthousiasme ! .
Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00
English :
The voices of the Gospel For You Family sextet will once again resound in the Notre-Dame-du-Lac church for a magnificent concert.
German :
Die Stimmen des Künstlersextetts Gospel For You Family werden wieder in der Kirche Notre-Dame-du-Lac bei einem großartigen Konzert erklingen.
Italiano :
Le voci del sestetto Gospel For You Family risuoneranno ancora una volta nella chiesa di Notre-Dame-du-Lac in un magnifico concerto.
Espanol :
Las voces del sexteto Gospel For You Family resonarán de nuevo en la iglesia de Notre-Dame-du-Lac en un magnífico concierto.
L’événement CONCERT DE GOSPEL FOR YOU FAMILY Lunel a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT PAYS DE LUNEL