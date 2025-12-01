Concert de gospel Lurcy-Lévis

Concert de gospel

Eglise Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : 2025-12-19

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Fabienne Della-Moniqua, chanteuse remarquée dans The Voice (saison 3, équipe de Mika), pour un grand concert de Gospel à l’église de Lurcy-Lévis.

Sa voix puissante et émouvante, révélée au grand public grâce à son interprétation inoubliable de “The Great

.

Eglise Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com

English :

Fabienne Della-Moniqua, star of The Voice (season 3, Mika?s team), for a Gospel concert at the church in Lurcy-Lévis.

Her powerful, moving voice, revealed to the public thanks to her unforgettable rendition of ?The Great

