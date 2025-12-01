Concert de gospel Lurcy-Lévis
Concert de gospel Lurcy-Lévis vendredi 19 décembre 2025.
Concert de gospel
Eglise Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Fabienne Della-Moniqua, chanteuse remarquée dans The Voice (saison 3, équipe de Mika), pour un grand concert de Gospel à l’église de Lurcy-Lévis.
Sa voix puissante et émouvante, révélée au grand public grâce à son interprétation inoubliable de “The Great
.
Eglise Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 97 70 97 comitedesfetes.lurcylevis@gmail.com
English :
Fabienne Della-Moniqua, star of The Voice (season 3, Mika?s team), for a Gospel concert at the church in Lurcy-Lévis.
Her powerful, moving voice, revealed to the public thanks to her unforgettable rendition of ?The Great
