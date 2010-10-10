Concert de gospel Ma grand-mère était noire Place des victoires Arfeuilles dimanche 28 juin 2026.

Arfeuilles

Concert de gospel Ma grand-mère était noire

Place des victoires Eglise d’Arfeuilles Arfeuilles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La mairie d’Arfeuilles organise un concert de Gospel interprété par la chorale Ma Grand-Mère Etait Noire de Saint Gaudens en Haute Garonne.

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Place des victoires Eglise d’Arfeuilles Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 50 11

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English :

The Arfeuilles Town Hall is hosting a gospel concert performed by the choir Ma Grand-Mère Était Noire from Saint-Gaudens in Haute-Garonne.

L’événement Concert de gospel Ma grand-mère était noire Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-15 par Vichy Destinations