Concert de gospel Ma grand-mère était noire Place des victoires Arfeuilles
Concert de gospel Ma grand-mère était noire Place des victoires Arfeuilles dimanche 28 juin 2026.
Arfeuilles
Concert de gospel Ma grand-mère était noire
Place des victoires Eglise d’Arfeuilles Arfeuilles Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La mairie d’Arfeuilles organise un concert de Gospel interprété par la chorale Ma Grand-Mère Etait Noire de Saint Gaudens en Haute Garonne.
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Place des victoires Eglise d’Arfeuilles Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 50 11
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English :
The Arfeuilles Town Hall is hosting a gospel concert performed by the choir Ma Grand-Mère Était Noire from Saint-Gaudens in Haute-Garonne.
L’événement Concert de gospel Ma grand-mère était noire Arfeuilles a été mis à jour le 2026-06-15 par Vichy Destinations
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