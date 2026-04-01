Concert de gospel Espace Musical et Culturel des Accates EMCA Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement

Concert de gospel

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h15. Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:15:00

Date(s) :

2026-04-26

Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut

Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut

Un moment vibrant à ne pas manquer .

Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 05 56 69 espacemusicalculturel@orange.fr

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English :

Gospel concert with the Gospel Time Marseille choir, directed by Élisée Ngimut

L’événement Concert de gospel Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille