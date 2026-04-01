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Concert de gospel Espace Musical et Culturel des Accates EMCA Marseille 11e Arrondissement

Concert de gospel Espace Musical et Culturel des Accates EMCA Marseille 11e Arrondissement dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Espace Musical et Culturel des Accates EMCA

Adresse : 47 route des Camoins

Ville : 13011 Marseille 11e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15

Marseille 11e Arrondissement

Concert de gospel

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h15. Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:15:00

Date(s) :
2026-04-26

Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut
Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut
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Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 05 56 69  espacemusicalculturel@orange.fr

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English :

Gospel concert with the Gospel Time Marseille choir, directed by Élisée Ngimut

L’événement Concert de gospel Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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