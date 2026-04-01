Concert de gospel Espace Musical et Culturel des Accates EMCA Marseille 11e Arrondissement
Concert de gospel Espace Musical et Culturel des Accates EMCA Marseille 11e Arrondissement dimanche 26 avril 2026.
Marseille 11e Arrondissement
Concert de gospel
Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h15. Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:15:00
Date(s) :
2026-04-26
Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut
Concert de gospel avec la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Ngimut
Un moment vibrant à ne pas manquer .
Espace Musical et Culturel des Accates EMCA 47 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 05 56 69 espacemusicalculturel@orange.fr
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English :
Gospel concert with the Gospel Time Marseille choir, directed by Élisée Ngimut
L’événement Concert de gospel Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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