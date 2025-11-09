Concert de Gospel Meyrargues

Concert de Gospel Meyrargues dimanche 9 novembre 2025.

Concert de Gospel

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 15h. rue d’Albertas Meyrargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Un après-midi vibrant de musique et d’émotions vous attend avec le Très Grand Groupe de Gospel et son spectacle A Gospel Emotion !

Le Très Grand Groupe de Gospel (TGGG) réunit une cinquantaine de chanteuses et chanteurs issus d’horizons culturels différents, autour de la black gospel music . Le Gospel est la seule musique actuelle qui se chante en chœur, et qui est depuis ses origines le fruit d’une collaboration entre musiciens (chanteurs et instrumentistes) amateurs et professionnels. Le répertoire du TGGG est très varié chants gospels composés par le chef de chœur lui-même mais aussi par d’autres grands noms de la profession K. Franklin, K. Carr, H. Walker, W. Mitchell, K. Lewis, E. Hawkins… Tous ces chants aux rythmes endiablés et/ou recueillis expriment, au-delà de leur origine douloureuse, la joie et l’espérance en un monde meilleur. .

rue d’Albertas Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A vibrant afternoon of music and emotion awaits you with the Très Grand Groupe de Gospel and their show A Gospel Emotion !

German :

Ein Nachmittag voller Musik und Emotionen erwartet Sie mit der Très Grand Groupe de Gospel und ihrer Show A Gospel Emotion !

Italiano :

Un pomeriggio vibrante di musica ed emozioni vi aspetta con il Très Grand Groupe de Gospel e il suo spettacolo A Gospel Emotion !

Espanol :

¡Te espera una tarde vibrante de música y emoción con el Très Grand Groupe de Gospel y su espectáculo A Gospel Emotion !

