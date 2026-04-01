CONCERT DE GOSPEL ÉGLISE DE NAILLOUX Nailloux
CONCERT DE GOSPEL ÉGLISE DE NAILLOUX Nailloux dimanche 19 avril 2026.
Nailloux
CONCERT DE GOSPEL
ÉGLISE DE NAILLOUX Rue de la République Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 18:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Après une masterclass par Manel Chéniti, profitez d’un superbe concert Gospel à l’église de Nailloux.
Envie de chanter, vibrer et partager un moment unique ? Rejoignez-nous à Nailloux pour une journée placée sous le signe du gospel !
Au programme
– De 10h à 17h00 Stage de chant gospel animé par Manel Chéniti (chanteuse et membre du groupe Midnite Blue) Ouvert à tous, débutants comme confirmés.
Tarif 20€ la journée
Inscriptions ouvertes dès maintenant (places limitées)
– À 18h concert à l’église de Nailloux (entrée gratuite)
Venez découvrir le travail de la journée lors d’une restitution pleine d’émotion, sur scène
– Les participants du stage
– Le groupe Scat’in Gospel
– Et en final, le groupe Midnite Blue
Concert gratuit participation libre à la sortie pour ceux qui le souhaitent .
ÉGLISE DE NAILLOUX Rue de la République Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie musicolor@ecomail.fr
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English :
After a masterclass by Manel Chéniti, enjoy a superb Gospel concert at Nailloux church.
L’événement CONCERT DE GOSPEL Nailloux a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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