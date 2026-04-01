CONCERT DE GOSPEL ÉGLISE DE NAILLOUX Nailloux

Nailloux

CONCERT DE GOSPEL

ÉGLISE DE NAILLOUX Rue de la République Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 18:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Après une masterclass par Manel Chéniti, profitez d’un superbe concert Gospel à l’église de Nailloux.

Envie de chanter, vibrer et partager un moment unique ? Rejoignez-nous à Nailloux pour une journée placée sous le signe du gospel !

Au programme

– De 10h à 17h00 Stage de chant gospel animé par Manel Chéniti (chanteuse et membre du groupe Midnite Blue) Ouvert à tous, débutants comme confirmés.

Tarif 20€ la journée

Inscriptions ouvertes dès maintenant (places limitées)

– À 18h concert à l’église de Nailloux (entrée gratuite)

Venez découvrir le travail de la journée lors d’une restitution pleine d’émotion, sur scène

– Les participants du stage

– Le groupe Scat’in Gospel

– Et en final, le groupe Midnite Blue

Concert gratuit participation libre à la sortie pour ceux qui le souhaitent .

ÉGLISE DE NAILLOUX Rue de la République Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie musicolor@ecomail.fr

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English :

After a masterclass by Manel Chéniti, enjoy a superb Gospel concert at Nailloux church.

L’événement CONCERT DE GOSPEL Nailloux a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE