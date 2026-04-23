Concert de gospel par Bayzic Gospel Estivales de Haute-Saintonge Église Sainte-Lheurine Sainte-Lheurine

Sainte-Lheurine

Concert de gospel par Bayzic Gospel Estivales de Haute-Saintonge

Église Sainte-Lheurine Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , concert de gospel gratuit par Bayzic Gospel à partir de 21h à l’Eglise.



Tout public

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Église Sainte-Lheurine Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 26 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, free gospel concert by Bayzic Gospel from 9pm at the church.



Open to all

L’événement Concert de gospel par Bayzic Gospel Estivales de Haute-Saintonge Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge