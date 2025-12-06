Concert de Gospel pour Noël Église Saint-Aré Decize

Concert de Gospel pour Noël

Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Decize Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Venez vivre un moment musical et festif, porté par des artistes professionnels de renom.

Les choristes et chefs de chœur qui se produiront ont accompagné des stars internationales comme Phil Collins, Ray Charles, Stevie Wonder, Céline Dion ou John Legend !

Que vous soyez passionné de gospel, amateur de belles voix ou simplement en quête d’un moment de douceur en cette période de fête, ce rendez-vous est fait pour vous.

Entrée gratuite (participation au chapeau) au profit de l’association de préservation Pour l’église Saint-Aré.

Organisé par la Mairie de Decize et l’association des commerçantes récemment dissoute. .

Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

