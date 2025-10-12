Concert de Gospel Église Saint Mamert Rouperroux-le-Coquet

Église Saint Mamert Rue principale Rouperroux-le-Coquet Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Voyage dans l’unviers de Gospel…

Récital piano-voix en One man show avec Mister Blaiz, sous le signe voix-rythme-espoir

Un artiste-enseignant qui a assuré dans le passé des choeurs ou la direction de choeurs pour des artistes tels que Céline Dion, Carole Fredericks, Florent Pagny, Manu Dibango, Maurane, Dee Dee Bridgewater, Gilbert Bécaud…

Aujourd’hui, avec une couleur jazz-blues, il vous propose de découvrir des chants Gospel avec leur histoire, comme simple auditeur ou par la pratique directe. En toile de fond, l’inouï espoir des esclaves afro-américains…

Concert le dimanche 12 octobre à 16h00 à l’église de Rouperroux-le-Coquet Tarif 10€

À noter également samedi 11 octobre de 14h à 17h Masterclass, initiation au chant Gospel ouverte à tous Tarif 45€ par personne.

Informations et réservation au 06 15 59 49 18 .

English :

Journey into the world of Gospel…

German :

Reise in die Universen des Gospel…

Italiano :

Viaggio nel mondo del Vangelo…

Espanol :

Viaje al mundo del Evangelio…

