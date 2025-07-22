Concert de Gospel Saint-Just-Malmont
Concert de Gospel Saint-Just-Malmont samedi 13 décembre 2025.
Concert de Gospel
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : Samedi 2025-12-13
Concert de gospel organisé par la mairie.
Plus d’informations à venir.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13
English :
Gospel concert organized by the town hall.
More information to come.
German :
Gospelkonzert, das von der Stadtverwaltung organisiert wird.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Concerto gospel organizzato dal Municipio.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Espanol :
Concierto de gospel organizado por el Ayuntamiento.
Más información en breve.
