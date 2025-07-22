Concert de Gospel Saint-Just-Malmont

Concert de Gospel

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Concert de gospel organisé par la mairie.

Plus d’informations à venir.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

English :

Gospel concert organized by the town hall.

More information to come.

German :

Gospelkonzert, das von der Stadtverwaltung organisiert wird.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Concerto gospel organizzato dal Municipio.

Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Concierto de gospel organizado por el Ayuntamiento.

Más información en breve.

