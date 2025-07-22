Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Gospel Saint-Just-Malmont

Concert de Gospel Saint-Just-Malmont samedi 13 décembre 2025.

Concert de Gospel

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Concert de gospel organisé par la mairie.
Plus d’informations à venir.
  .

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 

English :

Gospel concert organized by the town hall.
More information to come.

German :

Gospelkonzert, das von der Stadtverwaltung organisiert wird.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Concerto gospel organizzato dal Municipio.
Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Concierto de gospel organizado por el Ayuntamiento.
Más información en breve.

L’événement Concert de Gospel Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme Loire Semène